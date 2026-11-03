Un sujeto que presuntamente ingresó sin autorización a dos domicilios del fraccionamiento Circunvalación Poniente y amenazó con un arma blanca a sus habitantes fue detenido por elementos de la Policía Estatal durante la madrugada de este martes.

El sospechoso fue identificado como Adrián “N”, de 25 años, quien terminó bajo arresto luego de ser localizado en la azotea de uno de los inmuebles.

Los hechos ocurrieron en la calle Toronja, donde vecinos solicitaron auxilio al Servicio de Emergencia 911 tras descubrir a un desconocido dentro de una propiedad.

De acuerdo con los afectados, el individuo, que vestía una chamarra roja, fue sorprendido en la terraza de una vivienda. Al verse descubierto, sacó un arma blanca y amenazó a los moradores, para después brincar hacia la casa contigua.

Mientras policías de la Unidad Especial Preventiva atendían el reporte, una mujer salió del segundo domicilio para pedirles ayuda.

Con autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al inmueble y encontraron al sospechoso en la azotea. Al percatarse de la presencia policial, el individuo arrojó el arma blanca hacia la calle, pero fue capturado antes de que pudiera escapar.

Adrián fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en los delitos de allanamiento de morada y amenazas.