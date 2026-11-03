Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente en el fraccionamiento Pozo Bravo, donde terminó estrellando su vehículo contra un poste de concreto, una malla ciclónica y un toldo. Tras el percance, el conductor se retiró del lugar, dejando daños materiales estimados en 200 mil pesos.

El accidente ocurrió sobre la calle Francisco de J. Herrera, casi en su cruce con Nevado Palermo, por donde circulaba de poniente a oriente un Chevrolet Beat, modelo 2020, color naranja.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Vial, el automovilista avanzaba por el carril central cuando, al llegar frente a un inmueble, perdió el control del volante hacia su derecha.

La unidad terminó impactándose con su parte delantera derecha contra un poste de distribución de concreto, una malla ciclónica y un toldo, ocasionando daños considerables.

Sin embargo, cuando los oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente, el conductor ya se había retirado del sitio.

Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 200 mil pesos.

Finalmente, el Chevrolet fue retirado mediante una grúa y trasladado a la pensión, mientras los agentes viales realizaron las diligencias correspondientes.