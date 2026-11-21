Benito Jiménez Agencia Reforma

GUASAVE, Sinaloa.- La detención de Fausto Isidro Meza Flores representa un golpe a una estructura criminal que durante más de dos décadas convirtió el norte de Sinaloa en uno de sus principales bastiones y disputó territorios y rutas de trasiego al Cártel de Sinaloa.

Originario de Bamoa, en Guasave, donde nació el 19 de junio de 1982, Meza Flores se incorporó desde joven a las estructuras del narcotráfico y escaló posiciones dentro de la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

El Departamento de Estado de EU lo identificó como uno de los principales colaboradores de Alfredo Beltrán Leyva, «El Mochomo», detenido por militares en enero de 2008.

Tras esa captura y la ruptura de los Beltrán Leyva con Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada, Meza Flores consolidó su propia estructura de mando.

Al frente de los grupos conocidos como Cártel de Guasave o Cártel Meza Flores, extendió su influencia por municipios como Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Sinaloa de Leyva, además de zonas del sur de Sonora y Nayarit.

Uno de sus principales brazos armados fue el grupo de Los Mazatlecos, señalado por su participación en homicidios, secuestros, ataques contra corporaciones policiacas y disputas territoriales.

El 17 de enero de 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Meza Flores, siete de sus familiares y tres empresas establecidas en Guasave por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El FBI ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.