El Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes ha realizado con éxito su primera procuración multiorgánica desde su apertura en 2017. Este logro se dio gracias a la generosidad de los familiares de una persona donadora, permitiendo la obtención de córneas, riñones e hígado.

La doctora Blanca Estela Figueroa González, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos del HGZ No. 3, informó sobre este acontecimiento. La doctora destacó que esta es la primera procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante realizada en las instalaciones del HGZ No. 3, uniéndose así a la labor de los HGZ No. 1 y No. 2 del estado, que también cuentan con la licencia y capacidad necesarias para llevar a cabo estos procedimientos quirúrgicos.

En lo que va del año, la Representación del IMSS en Aguascalientes ha logrado la procuración de 35 órganos y tejidos, beneficiando a igual número de pacientes en la lista nacional de espera del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

El hígado procurado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; las córneas al Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional (CMN) del Bajío, y los riñones a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del CMN La Raza.

La doctora Figueroa González agradeció y reconoció la generosidad de los familiares de la persona donadora de 17 años, quien falleció tras un accidente vial. La decisión de donar los órganos y tejidos fue tomada luego de que se declarara la muerte encefálica de la joven.

En el proceso de procuración participó un equipo multidisciplinario de salud, conformado por médicos especialistas, personal de enfermería, trabajo social, laboratorio, radiodiagnóstico y camillería, entre otros.

Las personas interesadas en ser donadores voluntarios o en obtener más información sobre el tema pueden consultar las páginas www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos y www.gob.mx/cenatra/.