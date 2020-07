Enrique Osorio Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- En los últimos meses la app de videos cortos TikTok ha enfrentado una polémica por quejas sobre la vulnerabilidad entre menores que usan la plataforma, y según especialistas, el riesgo es real si no se siguen las medidas de seguridad o no hay supervisión de los padres.

La consultora especializada en seguridad digital Check Point, reportó desde enero una serie de vulnerabilidades en la app que permitían a extraños enviar mensajes a los usuarios, y si estos accedían a enlaces maliciosos, daban acceso a sus cuentas y contenido. Las fallas habrían sido resueltas en sus actualizaciones.

No obstante, los riesgos son latentes, sobre todo para quienes buscan acosar a menores en redes.

De acuerdo con Luis Pedro García, perito especializado en informática, los criminales cibernéticos están al acecho de debilidades en las apps más populares del momento, como ocurre con Zoom. Y como cerca del 70 por ciento de los usuarios de TikTok son menores de 24 años, los cuidados deben ser mayores.

García recordó la importancia de tener siempre descargada la versión más actual, además de seguir con las medidas de seguridad en el uso de la tecnología por parte de menores y no abrir mensajes de desconocidos.

“Los riesgos son los inherentes a cualquier aplicación que uno descarga, se le suma al hecho de que es una aplicación tan demandada, obviamente todos los ciberdelincuentes voltean a ver cómo vulnerarla”, expuso.

De acuerdo con organizaciones como Campaign for a Commercial-Free Childhood y el Center for Digital Democracy, la app -propiedad de la empresa china ByteDance- llegó a acceder a la ubicación, mensajes y videos de usuarios. Por ello tuvo que pagar una multa de 5.7 millones de dólares en 2019.

