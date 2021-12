Envueltos en acusaciones, los aspirantes a la candidatura por la gubernatura de Aguascalientes del Partido Acción Nacional, Toño Martín del Campo y Tere Jiménez Esquivel, mantienen la efervescencia luego de que ambos se dieron por ganadores de los sondeos realizados por tres casas encuestadoras.

Jiménez Esquivel afirmó que se avanzó en el diálogo con Martín del Campo y se acordó ir por encuestas; hubo una encuestadora que denunció que habían querido comprarla, por lo que ella pidió se investigara. “Quería que fuera legal y se hiciera de la mejor manera, se investigó y el día de la apertura de resultados en el CEN salgo 2 a favor y él gana una por 0.36%, mientras que las mías son con contundencia, no sé si la otra la compró él o no”.

Por lo anterior, pide certeza en el tema y aunque quería ir con Martín del Campo, el CEN decidió plantear la designación mediante una evaluación con la militancia para decidir quién será el candidato a la gubernatura. Afirmó que a Martín del Campo se le dieron las herramientas y todavía se puede inscribir a la convocatoria, junto con más que así lo deseen. “Voy a tratar de llegar a un acuerdo con todos, el tema es que nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a lograr la cohesión de toda la militancia, de todos los panistas y de todas las fuerzas internas que se pueda”.

Por su parte, Juan Antonio Martín del Campo pidió a Tere Jiménez cumplir los acuerdos sobre el levantamiento de 3 encuestas, donde 2 las haría el Consejo Coordinador Empresarial a través de Otero y Varela y la tercera sería de la casa encuestadora del ex presidente del CEN, Damián Zepeda, del periódico El País donde él salió adelante.

Martín del Campo acusó que Javier Luévano, presidente estatal del PAN llegó con otra encuesta de una casa encuestadora afín a ella de C&E Research, de la cual no sabía. “Al verse en desventaja quisieron hacer una chicanada del dirigente estatal porque sabía quién era la otra encuestadora y quién la iba a realizar y hace eso, queriendo enturbiar y aprovechándose de este documento”.

Por lo anterior, acusó que Tere Jiménez incumplió y rompió el acuerdo y quieren mandar al CEN a una consulta vinculante con la militancia, a sabiendas de qué lado está el Comité Ejecutivo Nacional. “Lo que quiero es que se honre la palabra. Si no cumples ahorita, imagina cuando seas candidato, con qué credibilidad vas a pedir el voto de confianza a la ciudadanía, si no quieren cumplir el acuerdo, ya estaremos viendo y analizando qué va a proceder.

Hoy más que nunca la dirigencia nacional del PAN debe estar a la altura de las circunstancias que están viviendo los panistas, dado que se viven tiempos difíciles y complicados”, agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, aclaró que fungieron como mediador, a petición de parte para coordinar 2 de las 3 encuestas, a fin de generar la certidumbre y confianza que buscaban, a lo que accedieron dado que los partidos son entes de interés público y con el convencimiento de que la ciudadanía debe estar presente en la vida pública del país.

Explicó que en la encuesta de Otero salió vencedora Tere Jiménez y en la de Varela salió Juan Antonio Martín del Campo, sin embargo, aclaró que en el caso de la tercera casa encuestadora no participaron y por ende no tienen preciso de qué empresa se trató. “Ese dato no lo tengo preciso y al acuerdo no tuve acceso”.

