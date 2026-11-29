Con una herida de cuatro centímetros en la parte posterior de la cabeza terminó un hombre de 32 años, tras ser presuntamente atacado a machetazos por varios sujetos en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, en Aguascalientes.

El reporte de una persona lesionada movilizó a elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal hasta el cruce de la calle Ática y la avenida de las Presas.

En el lugar encontraron a Jonathan, quien relató que momentos antes había sido agredido por varias personas, durante un ataque en el que presuntamente utilizaron un machete.

Los uniformados le brindaron atención prehospitalaria, controlaron el sangrado y colocaron un vendaje en la cabeza del lesionado, descartando heridas que comprometieran su vida.

Paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) realizaron una segunda valoración y determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.