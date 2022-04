Yarek Gayosso Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Consumir sandía, lechuga, espinaca, naranja, piña, pepino, jitomate, limón y apio te ayudará a complementar tu hidratación durante la primavera.

El cuerpo es sabio y en temporada de calor naturalmente comienza a pedir alimentos más frescos que puedes incluir en tu plan de alimentación, recomienda la nutrióloga Alejandra Texcahua, Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana.

«Las personas no están acostumbradas a consumir más agua, es parte de nuestra cultura y los profesionales de la salud podemos incluir por medio sólido mayor contenido de agua y así los pacientes no notan este esfuerzo para incrementar su consumo de agua.

«En promedio, hombres o mujeres tendríamos que estar tomando entre dos a dos litros y medio de agua al día, en temporadas de calor tengan sed o no, se recomienda de uno a dos vasos extras para nivelar y no tener dolores de cabeza o lengua seca», explica la especialista.

Al hidratarte por dentro también se notará en tu apariencia física.

«Vamos viendo un patrón con estos alimentos que no solamente es su contenido de agua, sino que tienen antioxidantes y Vitamina B (1, 2, 6), que en general todo este tipo de Vitaminas y en conjunto con una muy buena hidratación no sólo se ve reflejado internamente, sino se refleja en que una persona te diga que te ves menos hinchada y más descansada hayas dormido o no, porque estamos hidratando al cuerpo desde adentro», añade.

Recuerda que no por consumir alimentos altos en agua, fibra u otras vitaminas debes dejar de tomar agua.

Sabías qué…

Si eres deportista, o tienes enfermedades respiratorias o digestivas debes consumir ese extra de agua.

El consumo de agua debe incrementar en relación a tu peso. Si tu peso ronda los 100 kilos, dos litros de agua es muy poco y podrás seguir deshidratado.

O al contrario, si mides 1.50 m y pesas 45 kilos, necesitas menos litros de agua. Es por eso que debes acudir con especialista para tener un plan personalizado.

Alimentos con mayor porcentaje de agua

+ Pepino

96 por ciento Vitamina C, A, B1, B2 y E

+ Lechuga

95 por ciento Vitamina C

+ Apio

95 por ciento Vitamina K, fibra, ácido fólico, potasio

+ Sandía

93 por ciento Antioxidantes, Vitamina C y Vitamina B

Conócela

Alejandra Texcahua Salazar

+ Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana

+ Posgrado en Health Coaching (ejerce en el Institute for Integrative Nutrition)

+ Especialista en obesidad y comorbilidades

+ e-mail: alejandra.texcahua@gmail.com

+ Instagram: nutriologa.alets

+ Twitter: @altexi

