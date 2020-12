Integrantes de Asociaciones Feministas se plantaron ayer ante el Palacio Legislativo para alzar su voz para que los diputados locales de las diversas fracciones parlamentarias que sesionaron ayer no cometan madruguetes ni aprueben leyes que no han sido leídas, analizadas y discutidas a fondo como la iniciativa para reconocer la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Una veintena de manifestantes se pararon frente a la sede del Congreso del Estado para presionar y que no pase esa iniciativa de ley, argumentando que es inconstitucional querer frenar los derechos de las mujeres en el tema de salud y de violencia y defendiendo la autonomía de los cuerpos de las mujeres.

CONTEXTO. El aborto ya está penalizado con cárcel, aunque la NOM-046 permite la interrupción del embarazo en mujeres víctimas de violación hasta la semana 12. Pero si se integra a la constitución estatal que se reconozca la vida desde la concepción, se imposibilitaría que en el futuro se puedan hacer reformas que garanticen una despenalización en Aguascalientes.

ACCIONES. Aprobar estas iniciativas representa un retroceso a los derechos y si ello sucediera se solicitaría a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancia con la cual ya se trabaja, para que ella presentara la solicitud de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al mismo tiempo se presentarían los amparos correspondientes para evitar que sea ejecutable esa iniciativa de ley en caso de que los diputados locales la aprobaran en Aguascalientes.

“No queremos que suban esa iniciativa al pleno legislativo, tal y como sucedió en el mes de diciembre de 2018. Queremos que los diputados y las diputadas de oposición voten en contra de esa iniciativa de ley que es violatoria de los derechos humanos e inconstitucional…” Angélica Contreras, activista.