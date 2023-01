El pasado domingo 22 de enero se llevó a cabo la sexta fecha del circuito charro “Tradición AGS” en su grupo 1, en donde el equipo de Herradero San José volvió a ser el más destacado de la etapa y prácticamente selló su boleto para la gran final del 26 de febrero.

La sexta y penúltima etapa regular se celebró en el lienzo charro de Xonacatique, en Jesús María, comenzando la actividad desde las 11:00 de la mañana con la primera charreada con 4 equipos participantes, siendo el equipo de Jorge Herrera Lozano el más sobresaliente de la primera sesión al sumar 298 puntos.

Por otro lado, en la primera charreada el equipo de Rancho el Milagro sumó 160 puntos, 3 Herraduras obtuvo 138 unidades y Ex Hacienda San Lorenzo no tuvo la mejor de las suertes al sumar 139 puntos, tomando en cuenta que era necesario obtener una buena cantidad para pelear por un lugar en la final.

Para la sesión vespertina, el equipo de Herradero San José fue el más destacado de la charreada y la etapa al sumar 299 puntos, superando a sus rivales de Rancho la Joya con 209 unidades y Regionales Rojo con 149 puntos.

A falta de sólo una etapa, el equipo de Herradero San José ya tiene prácticamente su lugar asegurado en la final al sumar 1,406 puntos en total y un promedio de 281; los de Jorge Herrera Lozano subieron al segundo lugar al tener un promedio de 254 y superar los 239 puntos de Rancho la Joya.

Por su parte, Rancho el Milagro se jugará su pase a la final en la última fecha al tener 215.4 puntos de promedio, mientras que Ex Hacienda San Lorenzo con 199.3, Regionales Rojo con 188.4 y 3 Herraduras con 181.8 puntos ya fueron eliminados de la competencia, pero igual tratarán de cerrar de buena manera el circuito el próximo 5 de febrero en la séptima fecha que se celebrará en el Niágara.