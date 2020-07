Fernanda Palacios Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dice la leyenda que “quien empuñe la Espada del Poder será el único Rey verdadero”. Pero, ¿qué hubiese pasado si la mítica Excálibur hubiera elegido en su lugar a una Reina?

El escritor Thomas Wheeler y el dibujante de culto Frank Miller decidieron reinterpretar la famosa épica medieval con una mirada femenina y moderna en Maldita (Cursed), serie de fantasía que llega este viernes a las pantallas de Netflix, protagonizada por Katherine Langford (13 Reasons Why).

“Frank Miller fue una gran parte de lo que me atrajo del proyecto, pero lo que me conquistó fue la historia, me dieron un borrador del libro de Wheeler (en el que se basa el show) y no podía soltarlo”, destacó Langford en entrevista exclusiva.

“No es simplemente una historia fantástica y algo que amo por su género, sino que se enfoca en este viaje femenino de Nimue adentrándose a convertirse en una mujer, pero también en una heroína confrontando todos los obstáculos”.

La actriz de 24 años da vida a Nimue, una adolescente con un fantástico y poderoso don que une fuerzas con el mercenario Arturo (Devon Terrell) para encontrar a Merlín (Gustaf Skarsgård), la única persona que puede ayudarlos a salvar su mundo de la destrucción de los Paladines Rojos.

“Además de lo maravilloso del show, la historia de este personaje tiene este increíble mensaje de coraje y de empoderarse a uno mismo, y creo que es muy importante, porque es mucho de lo que vemos en el mundo hoy: cuando la gente no entiende algo, le teme”, destacó la australiana.

“Ese miedo hace que ella se avergüence de lo que es, aún cuando no sabe bien quién es y verla enfrentarlo y adueñarse de eso, creo que es un mensaje muy poderoso. Es decir: ‘tú puedes tener el coraje de ser lo que tú quieras, aún cuando otras personas te digan lo contrario’.

El mágico mundo en el que se desarrolla esta travesía fue creado por el ilustrador Frank Miller, la mente detrás de obras gráficas como Batman: The Dark Night Returns, Sin City y 300, quien colaboró también como productor ejecutivo y consultor visual.

“El personaje de Nimue es en esencia una representación joven de la Madre Tierra y por eso afecta el mundo a su alrededor. Vamos a mostrar más de eso con efectos y será grandioso.

“Además tuvimos un gran equipo femenino en todas las áreas. Esta es una historia que quisimos contarla con la mayor cantidad de voces femeninas como fuera posible”, puntualizó Miller.

Parte medular del show, compuesto por 10 episodios de una hora, fue la directora Zetna Fuentes (Ray Donovan), quien además de ser productora ejecutiva, dirigió los primeros dos capítulos.

“Había una presión inmensa porque estamos hablando de Frank Miller, con este extraordinario legado y quieres hacerle justicia a su trabajo, pero lo que realmente nos emocionó fue ver que estaba realmente entusiasmado por lo que estábamos haciendo.

“Fue fantástico, fue como mi mayor porrista, es increíble, con un talento inmenso y como colaborador siempre estuvo muy abierto y emocionado ante nuevas ideas”, aseguró Fuentes.

PERFECTO BINOMIO

El escritor Thomas Wheeler y el ilustrador Frank Miller, creadores de la novela “Cursed”, saben lo complicado que es adaptar de manera fiel a la pantalla una historia originada en papel.

“Las audiencias que defienden a sus personajes amarán la serie, porque se les da más vida. Hay diferencias, algunos nombres se cambiaron, pero creíamos que era lo mejor”, dijo Wheeler.

“La idea es que el libro sea el mejor libro y la serie, la mejor serie”, puntualizó Miller.

En el show destacarán elementos animados con el particular sello del ilustrador de culto.

“El show no está lleno de animaciones, pero hay elementos y momentos insignia de Frank. Era interesante verlo a él haciendo sketches y dar vida a su arte”, dijo Wheeler.

Con información de Abril Valadez

