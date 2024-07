Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Billie Eilish no concibe su exitosa carrera sin su hermano, Finneas O’Connell, pieza fundamental a la hora de componer sus canciones.

Así lo compartió la cantante, de 22 años, durante una fan experience con Young Miko, la rapera puertorriqueña que fungió como entrevistadora, en el Polyforum Siqueiros.

«Cuando mi hermano y yo componemos, estamos pensando cómo se escucharán esas canciones en vivo. En la música siempre hay sorpresas, y al sacar este álbum nos volvimos virales en TikTok.

Desde el lanzamiento de su tercer álbum, en mayo, ha registrado más de 2 mil millones de reproducciones a nivel mundial y alcanzado el número uno en 25 países, mientras que sus sencillos «Birds of a Feather» y «Lunch» ocupan los principales lugares de la lista Top 50 Global en Spotify.

Para celebrar el lanzamiento de su tercer disco, la estrella estadounidense puso a la venta su mercancía oficial en una pop-up store en la CDMX (calle Lucerna 32, Colonia Juárez). Los últimos días serán hoy y mañana, de 13:00 a 19:00 horas.

ASÍ LO DIJO

«México me ha mostrado amor y apoyo a lo largo de los años. He tenido tantos buenos recuerdos aquí que no puedo esperar para volver y hacer una gira próximamente».

Billie Eilish, intérprete