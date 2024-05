Un intento de robo en la tienda Sam´s Club que se ubica en el Centro Comercial Galerías, dejó dos guardias de seguridad lesionados, luego que fueron atacados con una navaja por unos delincuentes que lograron escapar.

Los violentos hechos se registraron el lunes aproximadamente a las 19:10 horas, cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte sobre un robo con violencia en el mencionado establecimiento.

Al acudir policías estatales y policías preventivos del Destacamento “Pocitos”, encontraron a dos vigilantes que estaban heridos tras haber sido atacados con una navaja.

Señalaron que minutos antes fueron alertados por personal de seguridad, sobre la presencia de varias personas que se había apoderado de diversos artículos y los escondían entre sus ropas.

Al momento de ubicar a los sospechosos y percatarse que evadían el área de cajas para no hacer el pago correspondiente, procedieron a interceptarlos en la puerta de salida.

Sin embargo, cuando los vigilantes sometían a revisión a uno de los sospechosos, repentinamente uno de los cómplices los atacó con una navaja y los hirió, para después escapar corriendo hacia la avenida Prolongación Independencia.

Aunque se implementó un fuerte operativo en la zona, no se logró dar con el paradero de los delincuentes. Los guardias de seguridad heridos fueron trasladados en una ambulancia de Cruz Roja a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS. Agentes del Grupo Homicidios de la PDI, ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.