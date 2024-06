Un comando armado irrumpió en una vivienda ubicada en el poblado de La Dichosa, municipio de Asientos, con la aparente intención de llevar a cabo el “levantón” de un hombre, pero al no lograr su objetivo, decidieron escapar con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como Antonio, de 30 años, quien resultó con una herida contusa en la ceja derecha y golpes en el rostro y tórax, negándose en todo momento a ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los violentos hechos se registraron el sábado a las 20:20 horas, sobre la calle Las Parras y casi esquina con la calle Emiliano Zapata, en el poblado de La Dichosa.

Hasta ese lugar llego una camioneta Chevrolet Tornado pick up, color gris y con vidrios polarizados, en la cual viajaban seis personas del sexo masculino, mismas que portaban pistolas.

Posteriormente, con lujo de violencia irrumpieron en la vivienda donde vive Ricardo, a quien aparentemente intentaron “levantar”, pero debido a que la víctima opuso resistencia, comenzaron a golpear con la intención de someterlo.

Sin embargo, al percatarse los sospechosos que los vecinos ya se habían dado cuenta de lo sucedido y habían hablado a los servicios de emergencia, optaron por darse a la fuga con rumbo desconocido, no sin antes haber realizado varios disparos al aire como advertencia.

Al lugar de los hechos arribaron policías estatales y policías preventivos de Asientos, además de una ambulancia del ISSEA, cuyos paramédicos le brindaron los primeros auxilios a Ricardo, quien se negó a ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.