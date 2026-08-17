Un hombre de 41 años terminó hospitalizado con una herida en el pecho y su pareja sentimental fue detenida, luego de una presunta agresión con arma blanca registrada en la zona Centro del municipio de Calvillo.

Policías del Mando Coordinado patrullaban sobre el Andador Centenario cuando recibieron el reporte de una persona lesionada. Al llegar al sitio encontraron al hombre sentado sobre la banqueta, con una lesión y sangrado activo a la altura del pecho, del lado izquierdo.

El afectado señaló directamente a su pareja sentimental, identificada como Mónica “N”, de 31 años, como la presunta responsable de haberlo lesionado.

Ante el señalamiento, los uniformados detuvieron a la mujer y posteriormente la trasladaron ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, el hombre recibió atención de los cuerpos de emergencia y fue trasladado en código amarillo al Hospital General de Calvillo para recibir atención médica.