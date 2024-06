Un ciclista resultó herido de gravedad, luego de que fue impactado por alcance por una camioneta que se desplazaba a exceso de velocidad.

El desigual choque se registró el sábado aproximadamente a las 15:15 horas, en la carretera estatal No. 52 que conduce al poblado de Los Arquitos, municipio de Jesús María, a la altura del kilómetro 8+800, en las inmediaciones de las ladrilleras.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales y policías preventivos de Jesús María, además de una ambulancia de Cruz Roja.

Al hacer su arribo encontraron tirado en el asfalto a una persona del sexo masculino de entre 50 y 55 años, la cual estaba inconsciente y presentaba sangrado abundante en la cabeza.

Una vez que los paramédicos le proporcionaron la atención pre hospitalaria requerida, fue trasladado de inmediato a recibir atención médica a las instalaciones del HGZ No. 3 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como delicado.

Se estableció que el ciclista se desplazaba por la carretera estatal No. 52 que conduce al poblado de Los Arquitos, en una bicicleta color morado rodada 28”, cuando al llegar a la altura del Hípico Ecuestre “San Nicolás”, fue impactado por alcance por una camioneta Ford Ranger pick up, color gris, con placas de circulación del estado de Chihuahua, que era conducida por un joven identificado como Luis Gerardo, de 19 años, quien fue detenido por los policías preventivos de Jesús María.