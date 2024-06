Un joven que se encontraba bajo los influjos del alcohol resultó lesionado, al ser atacado con una pistola de postas.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 01:15 horas del sábado, en calles del fraccionamiento Cartagena.

El lesionado fue identificado como Luis, de 22 años, quien fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María, ya que presentaba una herida penetrante de cráneo y otra más en la pierna izquierda.

Un reporte al número de emergencias 911 indicaba que en la calle Salvador Martínez y esquina con la calle Viñedos Ribier, en el fraccionamiento Cartagena, se encontraba una persona del sexo masculino herida tras ser atacada a balazos.

Lo anterior provocó la movilización de policías estatales y de una ambulancia del ISSEA, quienes al hacer su arribo encontraron al lesionado que sangraba de una pierna y de la cabeza.

Cabe destacar que el lugar donde fue localizado el joven Luis es una tienda de abarrotes y según versión de la encargada, minutos antes arribó dicho sujeto, percatándose que sangraba de la cabeza y de una pierna, además de que se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes.

Al momento de preguntarle sobre lo ocurrido, el lesionado respondía incoherencias, por lo que decidió llamar a los servicios de emergencia.

Cuando los paramédicos del ISSEA procedieron a brindarle los primeros auxilios, se percataron que las heridas que presentaba no eran por impacto de bala, sino que le habían disparado con una pistola de postas.

Sin embargo, se percataron que aún tenía incrustados los balines metálicos en la región temporal izquierda y en la pierna izquierda, donde se le detectó un orificio de aproximadamente 4 centímetros de profundidad, por lo que fue trasladado a recibir atención médica especializada al HGZ No. 3 del IMSS.

Posteriormente, el propio Luis comentó que había participado en una riña y lo habían lesionado, pero que por el estado de ebriedad en que se encontraba, no recordaba nada de lo sucedido.