Salvador “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por su probable participación en un ataque con arma punzocortante que dejó un hombre muerto y otro lesionado de gravedad en el fraccionamiento Las Cumbres II.

Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre, cuando el imputado presuntamente se encontraba alcoholizado afuera de un domicilio. Su hermano llegó acompañado de una mujer para llevarlo a su casa, pero Salvador “N” habría reaccionado de manera agresiva y lo lesionó en el tórax con un arma punzocortante.

Un ex cuñado del señalado salió del inmueble e intentó tranquilizarlo. Según la investigación, Salvador “N” lo abrazó y aprovechó la cercanía para presuntamente herirlo en el abdomen.

Los dos hombres fueron hospitalizados. La lesión sufrida por el hermano fue considerada como una de las que ponen en peligro la vida, mientras que la segunda víctima murió horas después debido a una hemorragia interna.

Agentes de Investigación Criminal buscaron al sospechoso durante la noche y siguieron su rastro hasta la colonia Los Negritos, donde habría pedido ayuda a una familiar. Las pesquisas finalmente permitieron localizarlo cerca de un rancho en las inmediaciones de Ciudad de los Niños.

Al advertir la presencia policial, presuntamente corrió hacia una zona de monte, pero fue alcanzado y asegurado.

Tras cumplimentarse una orden de aprehensión, un juez lo vinculó a proceso por homicidio doloso calificado con ventaja y traición, así como lesiones dolosas calificadas con ventaja y traición. Además de imponer prisión preventiva, fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.