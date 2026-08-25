Con un costo de 2 mil pesos netos, durante septiembre y octubre se mantendrá en Aguascalientes la campaña del Mes del Testamento, tarifa que por quinto año consecutivo conserva el Colegio de Notarios Públicos del Estado, informó su presidente, Fernando López Velarde Pérez, quien llamó a la población a aprovechar este programa de prevención jurídica.

El representante local de los fedatarios dio a conocer que la campaña de Septiembre, Mes del Testamento, tendrá su arranque nacional el próximo 27 de agosto, mientras que en Aguascalientes el inicio está previsto para el 31 de agosto. López Velarde Pérez señaló que el programa no está dirigido exclusivamente a adultos mayores, pues en Aguascalientes el testamento puede otorgarse desde los 16 años, por lo que llamó a los jóvenes a contar con este documento.

Explicó que el testamento es un instrumento de prevención y puede modificarse durante la vida de la persona tantas veces como sea necesario e incluso quienes tienen hijos menores pueden establecer la designación de tutor y curador, para establecer quién quedaría a cargo de ellos si fallecen ambos progenitores.

Aclaró que en Aguascalientes existen dos esquemas para otorgar testamentos gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad: uno mediante el DIF Estatal y otro con la Secretaría de Desarrollo Social. En el primero se realiza un estudio para determinar a los beneficiarios, quienes reciben un vale para efectuar el trámite sin costo en las notarías; en el segundo, la dependencia es la que administra el padrón. Asimismo, dijo que el Colegio de Notarios estima que entre 15 y 20% de los testamentos realizados durante las campañas corresponden a alguno de estos programas. Además, durante la campaña del año pasado se otorgaron alrededor de 4 mil 700 testamentos en la entidad.