La neumonía continúa siendo una enfermedad respiratoria frecuente que puede afectar a personas de todas las edades y presentar distintos niveles de gravedad, dependiendo de su origen y de las condiciones del paciente. El diagnóstico oportuno, la identificación de factores de riesgo y la vacunación contra el neumococo son elementos fundamentales para prevenir complicaciones, explicó el neumólogo Héctor Urizar Vargas, quien cuenta con una trayectoria de varias décadas en la atención de enfermedades respiratorias en Aguascalientes.

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora el 12 de noviembre, el especialista señaló que esta enfermedad puede tener origen bacteriano, viral o fúngico. Explicó que entre sus manifestaciones se encuentran la tos con expectoración, la fiebre, el malestar general y, en algunos casos, la presencia de sangre en las flemas. La valoración médica y estudios como la radiografía de tórax permiten establecer el diagnóstico.

EL VALOR DE CADA RESPIRO

Entre los factores de riesgo para contraer infecciones respiratorias, mencionó el tabaquismo, el consumo de alcohol, la exposición a ambientes contaminados, los cambios bruscos de temperatura y la convivencia en espacios concurridos con personas que presentan tos o estornudos.

Asimismo, advirtió que las neumonías intrahospitalarias pueden tener un pronóstico más complicado debido a las condiciones de salud de quienes permanecen internados.

Urizar Vargas destacó la vacunación contra el neumococo como una de las principales medidas preventivas y señaló que puede reducir hasta en un 50% el riesgo de desarrollar la enfermedad, de acuerdo con su experiencia.

Consideró que la pandemia de COVID-19 también modificó la percepción de la población respecto a la inmunización y aumentó la atención sobre su utilidad para prevenir infecciones.

DE SAIPINA A LA NEUMOLOGÍA

Su interés por la medicina surgió durante su infancia en Saipina, Bolivia, una comunidad de menos de mil habitantes donde la atención sanitaria era limitada. Estudió en la Universidad de San Simón, continuó su preparación en España y posteriormente llegó a México, donde cursó medicina interna, terapia intensiva y neumología en distintas instituciones.

En Aguascalientes comenzó a trabajar en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS y posteriormente se incorporó al Hospital Miguel Hidalgo. Durante su trayectoria, impulsó el uso del fibrobroncoscopio para mejorar el diagnóstico de enfermedades pulmonares y participó en la creación de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax en la entidad.

También dedicó alrededor de 22 años a la docencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde formó a generaciones de médicos y participó en la enseñanza de distintas especialidades. Para el neumólogo, la preparación de nuevos profesionales y la transmisión de conocimientos constituyen una parte central de su legado en la medicina del estado.