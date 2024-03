Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Victoria Figueiras, madre de la menor víctima de abuso cuyo presunto agresor fue absuelto por un juez del Estado de México, aseguró en el Senado que, en su lucha por la justicia, ha enfrentado al sistema judicial y a su propia familia.

«Llevamos dos años en este juicio, he luchado contra el mismo sistema, contra la misma familia, contra el mismo padre de mi niña. Todo mundo le ha dado la espalda, sin embargo, yo no he parado, no le he fallado a mi pequeña», afirmó ayer al exigir justicia, en una conferencia en la que estuvo acompañada por senadoras tanto del del PAN como de Morena.

«Estoy aterrada, estoy cansada de vivir todo esto, lamentablemente le tocó a mi niña, pero mañana no saben a quién le pueda tocar. Espero que esto sirva también para que casos como el de mi niña no sigan en la impunidad», agregó.

El mes pasado, el juez Manuel Alejandro Martínez absolvió, tras dos años de proceso, al presunto agresor, tío de la menor.

Un colectivo difundió el video de una diálogo posterior a la audiencia en el que el juez asegura que la niña no pudo determinar el lugar, el día y el horario del ataque, lo que provocó indignación de la madre y de activistas.

El Poder Judicial ha reconocido que el juez se equivocó al sostener esa charla, pues lo que dijo no corresponde a las verdaderas razones de su decisión, las deficiencias del MP.

Ayer, Figueiras sostuvo que su ex pareja se negó a denunciar a su hermano, Alejandro ‘N», y que la Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (Ampevis) de Atizapán desapareció los videos donde la menor relata la agresión.

Acusó que las pruebas estaban en manos de las agentes Mónica Hidalgo y Selene Jiménez y que a pesar de que su ex marido se negó a presentar la denuncia por tocamientos a la menor, sí tuvo acceso a la carpeta de investigación.

«Lo extraño fue que los videos donde sale incluso el mismo papá hablando con la niña, que nos confesó quién, cómo y dónde lo hizo, fueron las evidencias que primero me desaparecieron», dijo.

URGEN DESTITUCIÓN

Las senadoras Josefina Vázquez Mota, Gina Cruz Blackledge y Guadalupe Saldaña, del PAN, y Margarita Valdez, de Morena, respaldaron la denuncia de Figueiras e insistieron en la destitución inmediata del juez, como exhortaron todas las bancadas del Senado hace una semana al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de México.

«Hago un llamado a esa parte del Poder Judicial que sí está dispuesta a ejercer justicia», dijo Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez.

REVIRA DEFENSA DE ALEJANDRO ‘N’

Anoche, la defensa de Alejandro «N» insistió en asegurar que la agresión no ocurrió y que la inocencia del hombre quedó probada durante el proceso penal.

Además, acusó a Figueiras de instruir a la niña sobre cómo responder en el interrogatorio.

«Se demostró que la menor estaba totalmente aleccionada por su mamá, ya que a la menor se le pidió que se aprendiera de memoria todo lo que tenía que decirle al juez, como si fuera un examen», indicó el equipo legal en un comunicado.