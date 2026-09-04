CDMX.- HBO confirmó a Billy Barratt como el joven Tom Riddle, Lenny Rush como Dobby y Bonnie Hill como Ginny Weasley para la segunda temporada de Harry Potter. Barratt interpretará al futuro Voldemort durante su adolescencia; Rush dará vida al elfo doméstico, aunque aún se desconoce qué técnica utilizará la producción; y Hill sustituirá a Gracie Cochrane, quien dejó el proyecto por circunstancias imprevistas. También se incorporó Kit Harington como Gilderoy Lockhart, en reemplazo de Nicholas Hoult. La producción de los nuevos episodios comenzará en otoño, antes del estreno navideño de la primera temporada por HBO y HBO Max en exclusiva.