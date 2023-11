Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(OXXO NO SÓLO CONVENIENCIA.- Un cliente me llama y me dice que señor Ricardo González Medina le habló para decirle que quedaba un saldo en un servicio que le presté. Qué tendría que depositar $5,000.00 a la tarjeta 421 747 0037 54 77 22 a mi nombre. Mi cliente dudó y se comunicó conmigo. Llamada de extorsión. Por mi parte llamé a FEMSA, OXXO SPIN, me identifiqué y pedí información de la persona que usando mi nombre utilizara la tarjeta, me dijeron que no me podrían dar información del pillo que a través de ellos está extorsionando, que utilizara otra vía. Lástima no sólo tienda de conveniencia, sino también de inconveniencia.)

Un viejo dicho de la política mexicana es el título de esta columneja. Durante muchos años seguramente fue la divisa de muchos políticos, que como el inefable alcalde nayarita afirmaban “haber robado, pero poquito”, pero a cambio dejaban algunas obras de beneficio o de relumbrón, pero que mal que bien perduraban como testimonio de un administración. Sin duda el mejor ejemplo fue el del dictador Porfirio Díaz, que a lo largo de sus treinta y tantos años en el poder dejó obras memorables a lo largo y ancho del país. Difícil encontrar alguna ciudad o comunidad de cierta importancia que no tenga una escuela, un monumento, una represa, un edificio administrativo, etc., etc., que den cuenta y razón de una obra incansable de don Porfirio que culminó, a pocos meses de su retiro, que no derrota, con la celebración del Centenario de la Independencia, apoteósica, que fue sin duda el culmen de su gobierno, y la fundación de la nueva Universidad Nacional, que Benito Juárez había clausurado de forma definitiva.

La pasada semana fue también apoteósica en festivales de calaveras. Curiosamente en muchas ciudades de la república, no sólo en capitales se llevaron a cabo desfiles, conciertos, absurdos altares monumentales, exposiciones y ceremonias de todos tipos, trastocando completamente las conmemoraciones religiosas católicas de los fieles difuntos y de todos los santos. El mal ejemplo cunde aunque ciertamente es una celebración vistosa que tiene más de parada norteamericana que de romería mexicana, trastoca la tradición, substituyes las ceremonias originales, mezcla sin ningún criterio algunos vestigios de ceremonias prehispánicas con los altares de muertos netamente chilangos y en todo caso mestizos, con desfiles de monstruos hollywoodescos, personajes del halloween transformados a discreción, con diz que seres de ultratumba, zombies, fantasmas, vampiros y catrinas hasta la saturación, sin parar mientes en que la Garbancera de Posada, ni era representación de la muerte y menos aún trasunto indígena. Lo que importa es actualizar el apotegma romano “pan y circo” transformado ahora a “circo y circo”.

Sorprende que en estados miserables con agudísimos problemas sociales como Zacatecas, Oaxaca, Veracruz o Chiapas, por citar algunos. Los gobiernos se gasten cantidades importantes de sus presupuestos en jolgorios que, al día siguiente sólo dejan basura. ¿Cómo puede ser que Zacatecas en lugar de invertir en alguna obra de promoción y beneficio social, se gaste dinero del erario en engañar a la gente con la máscara de una alegría forzada en un despliegue de actos y espectáculos que cuestan y no dejan nada, a cambio de sacrificar el alivio de necesidades sociales?

La consigna parece ser que los gobiernos a todas las divisiones políticas en vez de atender sus funciones sustantivas, de garantizar mínimos de convivencia, con seguridad, con acceso a satisfactores, con oportunidades de desarrollo personal, administrando los servicios públicos y cumpliendo con los estándares mínimos de la administración pública, se conviertan en promotores de espectáculos que se ofrecen en la mayoría de los casos en forma gratuita y que se organizan a fondo perdido.

Solía decir mi papá que “costaba más una gorra que un sombrero galoneado”, “que lo barato salía caro” y que “sólo el sol calentaba dioquis”. La realidad es que la promoción de esos espectáculos tienen un costo y que ese costo tiene que pagarlo alguien y ese alguien tarde o temprano, cerca o lejano, es el pueblo, el contribuyente que, para mal, piensa que se le está regalando un concierto o un desfile o un espectáculo cualquiera, cuando en realidad hay un costo que está pagando de manera encubierta.

Los viejos políticos se preocupaban en términos generales en justificar su gestión con “obras” no con la promoción de espectáculos. Esta nueva vertiente evidentemente tiene ventajas para la autollamada “clase política”. En la organización y promoción de espectáculos es más fácil “acomodar” los números, el pago a los participantes y colaboradores puede ser alterado e inflado de manera difícil de comprobar, lo que en una obra puede cuantificarse por el material o el lugar o la magnitud, en un festejo de los que ahora proliferan, resulta mucho más complicado auditarlo, en el supuesto de hacerlo.

Lo más grave en mi opinión es que los beneficios de un concierto de “los norteños del sur” o “los rumiantes rumientos” o “las avechuchas desplumadas”, son inmediatos e intrascendentes, un buen rato para algunos, molestias para otros, beneficios para algunos favorecidos, cargas para el pueblo y resultados teóricos de popularidad para el gobernante. Gasto del presupuesto en actividades que no son las propias de la administración pública. En ocasiones se pretende justificar esos gastos con el argumento complicado de verificar: la “derrama económica” por ejemplo y con números que hay que aceptar como artículo de fe. Hace unos días leí que en el Carnaval de Río de Janeiro se tuvieron alrededor de cinco millones de visitantes y en la Feria de San Marcos que si bien dura más días, se contaron más de nueve millones.

Las funciones del gobierno están previstas en el marco constitucional. Los impuestos son para contribuir al gasto público, corresponde a los ayuntamientos proveer los servicios, también señalados constitucionalmente, otras actividades son una perversión de la función pública.

(CORTINA DE SILENCIO EN LA UAA.- Los consejeros no recibieron información, algunos fueron amonestados por el Secretario General, la Rectriz no ha vuelto a comunicar avances de la investigación. Luego de minimizar el desfalco manifestando que no se afectarían ni las labores ni las funciones de la universidad, no ha vuelto a decir esta boca es mía. Al parecer la consigna es callar y dejar que el tiempo vaya desgastando el asunto. El silencio cómplice podría interpretarse como encubrimiento. Por su bien y por supuesto el de la universidad, a un asunto tan grave y tan delicado, con responsables tan evidentes no se le puede dar vuelta a la hoja.)

