Claudia Guerrero Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Luego que dirigentes del PRI y el PAN dijeron que «hay tiro» para el 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí porque en política nada es irreversible, y remató con un «nos vemos a la salida».

Durante la mañanera, el Mandatario federal preguntó a los reporteros qué significaba la expresión «hay tiro» porque no la había entendido.

«Ustedes me van a explicar, porque no le entendí ¿qué es eso de que hay tiro?, ¿eso de donde viene? Ah, del boxeo… no la había escuchado, no lo entendí, ¿y la gente si lo entiende? ¿sí se entiende?», cuestionó el Presidente.

«Sí, para el 24, no lo entendí… empezó el debate sobre eso».

-Y ¿sí hay tiro?, se le interrogó.

«Pues claro que sí, sí, sí en política no se puede decir que nada es irreversible y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda. Y nada en política y habiendo democracia es eterno, no. Pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas», afirmó López Obrador.

«Qué bueno que me aclararon lo del tiro es como lo que decía en la escuela antes, a la salida nos vemos», lanzó.

El Jefe del Ejecutivo criticó que la Oposición no tenga propuestas y les urgió de nuevo a resolver quién será su candidato al 2024.

«A ver díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del bloque conservador en 4 años, una… una propuesta que la gente… ¡nada!. Todo está mal, mal, mal, entonces eso lo tienen que tomar en cuenta», indicó.

«E ir resolviendo, porque ya se les termina el tiempo, ¿quién va a ser candidato, quién podría ser, cómo lo van a elegir y el programa? Que recuerden que la gente vota entre tres propuestas o escoge o se fija: el candidato, quién es el candidato. Dos, el programa, y tres, el partido».

«Entonces, ¿a ver dónde está el partido o el bloque de partido, dónde está el candidato, la candidata, y el programa?»

«Tienen trabajo y no les va bien porque tienen, no, al contrario, les va muy bien, porque tienen muchos medios a su favor. Ya cada vez menos porque también no se pueden estar exponiendo tanto, defendiendo los comentaristas, porque la sinrazón no se puede defender, o sea, es muy difícil y va de por medio el desprestigio del periodista, del medio, es interesante», agregó.

