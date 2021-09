No es descartable que existan más lugares en Aguascalientes donde se puedan alojar o resguardar a más migrantes, luego de que existen redes muy fuertes de tráfico de personas y por la ruta de tránsito que representa la entidad hacia el norte, destacó el coordinador de la Casa del Migrante, Cuitláhuac Pavel Cardona Vargas.

El representante de la Casa del Migrante Xico, Camino a la Vida afirmó que el más reciente caso fue totalmente fortuito debido a que estas personas no respetaron el retén, sin embargo, consideró que no ha de ser el único lugar donde se puedan alojar, o que los estén custodiando o resguardando, por lo que incluso pudieran haber otras casas.

Destacó que hay redes muy fuertes de tráfico de personas que tristemente lucran con la necesidad y el dolor de la gente y aunque hay gente que tiene la idea de llegar a Estados Unidos, en el camino ocurren muchos riesgos ya que les ofrecen el apoyo de llevarlos y al final se las cambian, por reclutarlos para actos delictivos o bien son objeto de mentiras y solamente los estafan, “o sea, no podemos garantizar que realmente los lleven hasta allá”.

Afirmó que al ser Aguascalientes una ruta de tránsito importante, por el paso del tren que llega hasta Torreón y luego a Piedras Negras y hacia diferentes lugares, no es descartable la posibilidad de que pudieran existir más redes de este tipo operando en la entidad.

Estableció que en el caso de la Casa Migrante hace 15 días tuvieron a casi 10 personas albergadas, todos centroamericanos y en su mayoría proceden de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. “Hay muchas dificultades, incluso llegamos a tener a niños, la mayoría viene con sus papás pero hay muchos jovencitos que viajan solos de 15 a 18 años. Sí es un fenómeno muy complicado”.

Comentó que la migración no se detiene y viene en camino una caravana de casi 2 mil personas que sale de Tapachula, Chiapas, por lo que esperan que vengan más migrantes centroamericanos de paso por Aguascalientes, de ahí que hizo un atento llamado a las autoridades estatales y municipales para que les apoyen. “Hemos tocado puertas constantemente, pero no hemos recibido realmente un apoyo. Nada más el Municipio nos donó 4 colchones, se requiere hacer un baño extra en la casa, así como efectivo para gastos, despensa, los servicios y no recibimos el apoyo y eso nos ha estado complicando”.