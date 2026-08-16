Cesar Esteban Flores Rodríguez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-«Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo», respondió ayer la Embajada de ese país en México, luego de que se dio a conocer la revocación de ese documento a Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Nuestro mensaje es claro y consistente», publicó la Embajada. «Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.

«Las visas son un privilegio no un derecho», añadió.

En tanto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, pidió no permitir que el «drama político» desvíe la atención de las prioridades en la agenda binacional.

Landau, también ex Embajador de Estados Unidos en México, destacó que tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como su homólogo estadounidense, Donald Trump, han reconocido que la región prospera cuando existe cooperación basada en el respeto mutuo.

«Tal como han reconocido el Presidente Donald Trump y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperamos cuando cooperamos con un espíritu de respeto mutuo en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio», escribió.

«No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental», agregó.

El viernes, un día después que López Beltrán reveló que le revocaron la visa y culpó a Landau, incluso pidiendo su destitución en una carta a Trump, el subsecretario publicó una foto con el mensaje: «¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas… Te va a encantar lo que sigue».

Ayer Sheinbaum también se refirió al tema durante su gira por Tampico, donde dijo que «una visa no define a una persona» sin nombrar a López Beltrán, que busca una Diputación federal por Tabasco.