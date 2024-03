Parte 1

Lograr que la ciudadanía acuda a votar el día de las elecciones es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las autoridades electorales proceso a proceso, ya que las estadísticas muestran que casi la mitad de las personas que conforman el país, no acuden a emitir el sufragio. Esta labor titánica, que implica tareas de credencialización, concientización del voto y las propias campañas electorales, que involucra una gran cantidad de recursos humanos y materiales, se ve mermada cuando la ciudadanía al fin asiste a las urnas, pero no vota adecuadamente, lo que conlleva a que su sufragio se declare no válido o nulo.

A este respecto, el Instituto Nacional Electoral y algunos institutos electorales locales, han realizado un llamado a la ciudadanía para poner atención en cómo se debe marcar la boleta electoral.

En cada estado del país, el votante recibirá diferentes boletas, de acuerdo a los cargos que se elegirán en cada entidad, aunado a los cargos federales de Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.

La boleta para la Presidencia de la República se conformará de ocho recuadros: Los recuadros del PRI, PAN y PRD que postulan a la candidata Xóchitl Gálvez; los de MORENA, PT y PVEM, que postulan a Claudia Sheinbaum, el de Movimiento Ciudadano, que postula a Jorge Álvarez Máynez y el octavo recuadro es un espacio en blanco para votar por alguien no registrado.

Pero, en cada Estado, variarán los cargos, los partidos participantes y, para ciertos cargos, los partidos irán en coalición en ciertos distritos o localidades.

En Aguascalientes, en cuanto a las candidaturas locales, el registro de candidaturas se llevará a cabo entre el 15 al 20 de marzo y habrá que estar atentos a los cargos que postula cada partido político, en cuáles cargos, municipios o distritos van en coalición o si en otros no.

Es un hecho, que, ante la diversidad de cargos y las coaliciones para algunos de ellos, aunado a la concurrencia de la elección federal y la local, puede dar pie a la confusión en algunos distritos y la ciudadanía puede pensar que los partidos van coaligados o unidos cuando en realidad no lo están, por lo que es importante poner atención en el nombre de la candidata o el candidato.

Lo más sencillo y recomendable es marcar un solo emblema, es lo más seguro para no anular el voto. Pero si se quiere votar por la coalición en conjunto, será muy importante poner atención y verificar que aparezca el mismo nombre en los recuadros y, en estos casos, se puede marcar uno, dos o los tres institutos políticos que postulan al candidato o candidata por el que la persona desea votar.

Es decir, para evitar la anulación de un voto, será importante no tachar dos o más emblemas de partidos políticos que no participen en conjunto, por lo que será fundamental verificar el nombre de la candidatura.

En una posterior entrega, una vez realizado el registro de las candidaturas en nuestro Estado, analizaré la estructura de cada boleta electoral que recibirá el elector, para efecto de acudir mayormente informados el día de la jornada electoral y evitar que nuestros votos puedan incurrir en alguna causal de nulidad o invalidez.