Bajo el lema “Hereda tranquilidad a tu familia”, ayer arrancó la Campaña del Testamento, que se realizará en septiembre y octubre, meses en lo que se aplicará un descuento del 50%; cada testamento tendrá un costo de 1,750 pesos.

Mientras que en el 2019, sumaron 6,013 los avisos testamentarios, en lo que va del año, son 1,428 y con este programa se esperan rebasar los seis mil testamentos, incluso un poco más que los elaborados el año pasado.

El evento tuvo lugar en el Segundo Patio de Palacio Mayor; fue presidido por el gobernador Martín Orozco Sandoval y la presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, quien exhortó a la población a realizar este trámite sencillo y de gran valor, ya que representa una previsión para los familiares y herederos; facilita el proceso de sucesión y de la misma manera se asegura una protección a los hijos menores.

Mencionó que más allá de expresar con palabras a los familiares o hijos a quienes se desea heredar lo que con esfuerzo se ha formado, es necesario hacerlo por escrito y avalado por una notaría para que exista certeza jurídica y no genere futuros conflictos.

A su vez, el secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, señaló que se trata de un trámite ágil que no dura más de una hora y el hacerlo evita muchos problemas, y erogaciones en juicios innecesarios.

Expresó que la sociedad puede tener confianza en que se seguirán los protocolos de sanidad para protección de todos y para lograrlo, se requerirá cita rigurosa con el notario de su elección; para mayores informes pueden comunicarse al Colegio de Notarios de Aguascalientes a los teléfonos 449 9 15 44 05 y 449 9 16 13 57.

Insistió en la importancia de heredar el patrimonio que con esfuerzos se hizo, y no problemas o conflictos familiares.

A la ceremonia acudieron varios fedatarios y el presidente del gremio local, Guillermo Ballesteros Guerra.