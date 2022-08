Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El sector patronal afirmó que México vive momentos difíciles en lo económico y seguridad, debido a que la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes.

«México está viviendo momentos difíciles en lo político, económico, social y ahora en seguridad; la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, crisis económica, violencia en varios estados y un sinnúmero de hechos que afectan la vida cotidiana», dijo José Medina Mora, presidente de Coparmex.

La inseguridad que se vive puede llegar a costar un punto porcentual del PIB, añadió el líder patronal.

De igual manera, reprobó los hechos de violencia que se dieron la semana pasada en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez, Chihuahua.

«Con respecto a los hechos de violencia que vimos la semana pasada, primero el martes en Jalisco, luego se extendieron a Guanajuato en Irapuato, Celaya y León, les preguntaría a los ciudadanos que vivieron estos actos de violencia si esto es una exageración, igual a los ciudadanos en Ciudad Juárez que vieron que algunos comercios fueron vandalizados, si esto es una exageración», cuestionó.

Pidió a las autoridades que haya una coordinación de los tres poderes de Gobierno para que regrese la paz, debido a que el clima de violencia es creciente.

«Lo que vimos la semana pasada es un reflejo de violencia, pero de una situación de creciente inseguridad que está sucediendo todos los días y en todo el País, de ahí el llamado a que las autoridades regresen el México en paz que queremos», exhortó en conferencia.

Señaló que la inestabilidad política y falta de Estado de Derecho afectan las inversiones.

«En Coparmex vemos con preocupación el deterioro de la vida democrática del País. Nos afecta la inestabilidad política, la falta de Estado de Derecho y el incumplimiento de la ley.

«No hay desarrollo económico sin estabilidad política, no habrá inversiones si no hay certeza jurídica, no hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática», aseguró.

Medina Mora subrayó que en el País la cultura de la ilegalidad cobra fuerza porque desde el Gobierno se ha atacado a los órganos autónomos.

Consideró que la actitud de las autoridades, legisladores y partidos políticos alertan sobre los riesgos que corre la democracia mexicana.

En este sentido, comentó que el INE y el Tribunal Electoral están siendo atacados incluso ignorados en sus decisiones.

«En México la cultura de la ilegalidad cobra fuerza y no podemos permitirlo, la Constitución y las leyes se deben respetar», manifestó.

