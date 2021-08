Al presentar su II Informe de Gobierno sectorizado enfocado en los Ejes 2 y 3 sobre Ciudad Sostenible e Innovadora y Ciudad Ordenada y Competitiva, la alcaldesa Tere Jiménez manifestó anoche sentirse en paz al ofrecer resultados que ponen a la vanguardia y en orden al municipio de Aguascalientes, al ubicarse como la ciudad más iluminada y limpia a nivel nacional.

Luego, manifestó su ánimo para todo lo que continúa, aunque advirtió que jurídicamente se integra una serie de expedientes y carpetas de investigación para documentar y defenderse de esa violencia política y de género que ha sentido cada día en su administración, “se nos acusa de actuar mal en el gobierno, pero en realidad se va bien a pesar de la situación imperante”.

Tere Jiménez dijo que “el mayor compromiso es dejar una ciudad que agrade a los ciudadanos de Aguascalientes, y por ello se requiere coordinación y no egos personales por parte de los tres niveles de Gobierno”.

Asimismo, adelantó que este martes inician una serie de obras intensivas de carpetas asfálticas de calles y avenidas de la ciudad, utilizando una máquina denominada la Rielera o el Dragón, para dejar un Aguascalientes con infraestructura de calidad y vialidades sanas, a fin de mantenerse como ejemplo a nivel nacional.

“Con estos trabajos de vialidades me sentiré totalmente con la tarea cumplida, junto con el consejo de agua potable que le dejaré al alcalde electo ante la partida de la empresa concesionaria en el año 2023 y la cero deuda pública, sin problemas con la Auditoría Superior de la Federación y con el Órgano de Fiscalización estatal sin observaciones resarcitorias y con calificación de 10 en el Instituto de Transparencia”, recalcó.

Congregados en el Jardín del Encino, la presidenta municipal reconoció que sus acciones no resultan suficientes considerando un Aguascalientes en movimiento, aunque destacó los programas de Barrios Mágicos, Banqueta segura, Parques y jardines, espacios deportivos, el Centro de Atención Municipal, el internet gratuito, Gobierno Digital y la mejora regulatoria.

Tere Jiménez expresó que la Presidencia Municipal de Aguascalientes la dejará con un sentimiento de emoción, muy contenta y agradecida con la ciudadanía y los servidores públicos que pusieron el corazón para que todas las acciones entregadas y en proceso sean una realidad a favor de esta ciudad capital.