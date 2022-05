Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque México tiene 73 mil médicos más de los que requiere para lograr cobertura universal, hay estados como Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí que tienen déficit de estos profesionistas.

Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, alertó que de lo que en el país el problema es la falta de enfermeras.

De acuerdo con un estudio «La escasez mundial de trabajadores de la salud amenaza la cobertura de salud efectiva», publicado en The Lancet, por cada 10 mil habitantes se necesitarían al menos 20.7 médicos, y la tasa en México fue de 20.6.

En tanto que se necesitan 70.6 enfermeras, pero la tasa en el país fue de 57.7.

«Cuba tiene médicos para dar y repartir, tiene un exceso. Cuba necesita 85 mil médicos y tiene 150 mil, produce muchos, que los coloque en los países donde se necesita, no me parece mal, pero hay orden de prioridad, quizá los países que más lo necesitan no tienen el dinero que Cuba cobra y México está de cierta manera apoyando a un Gobierno», dijo.

Lozano, autor principal del estudio, advirtió que en el País lo que sí hay es un déficit muy grande de enfermeras para lograr cobertura universal.

«Nos faltan enfermeras y enfermeros, como 162 mil, y prácticamente en todos los estados del País tienen ausencia de enfermeras, con excepción de Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila y Baja California Sur», señaló.

De acuerdo con el estudio, en todo el mundo se necesitan más de 43 millones de trabajadores de la salud adicionales para lograr el umbral de 80 de Cobertura Universal Efectiva de Salud.

