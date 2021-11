Hasta en un 14% han incrementado los casos de suicidios entre la población joven a consecuencia del aislamiento por la pandemia, además de que se intensificaron las situaciones de depresión y ansiedad, así lo señaló el presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales para la Prevención del Suicidio, Nefi Jacob Campos Muñoz.

Detalló que tan sólo esta semana se intensificaron los intentos de suicidio en jóvenes y es una población que les preocupa mucho porque el año pasado fueron más de 1,500 jóvenes los que consumaron este acto en el país, según datos del INEGI y más de 7 mil 500 suicidios se dieron en México, por lo que el incremento de casos en la población juvenil pasó de un 8 a un 14.5% tan sólo en el 2020.

Reconoció que la población que más les preocupaba era la de 18 a 30 años ya que es gente en edad productiva que está en las universidades y en las empresas y quienes regularmente ocupan entre el 36 y 40% de los suicidios consumados. Sin embargo, ahora es la juventud la que los tiene con el foco de atención, de ahí que actualmente están en pláticas con el Instituto de Educación de Aguascalientes para capacitar en las próximas semanas a docentes y orientadores del sector educativo a modo de que puedan seguir los protocolos de actuación de dicha organización y generar los planes por escuela para que puedan dar un seguimiento oportuno.

Resaltó que con esta acción no sólo se trata de que los maestros canalicen a los jóvenes hacia las instancias, sino referirlos con un oficio y con observaciones de los orientadores de las escuelas, aunado a un seguimiento telefónico, “porque a veces los maestros pueden mandar a los alumnos a que se atiendan a algunas de las instancias públicas o privadas, pero no confirman que realmente asistan a la atención”.

Campos Muñoz subrayó que una de las cosas que su organización promueve es que a la población juvenil se le dé seguimiento verdadero a cada uno de los casos dentro de los protocolos de actuación para que no queden a la deriva, sino que realmente se pueda saber exactamente en qué estatus se encuentran. “Pedimos a la ciudadanía que si detectan algún caso, pues busquen ya sea a las instancias públicas que pueden el mismo Agua Clara, el Hospital de Psiquiatría, todas estas dependencias en el que puedan atenderse y con nosotros”.