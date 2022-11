Redacción El Heraldo

La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia gestionaría ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que intervenga en coordinación con el concesionario de la autopista León-Aguascalientes, en el cierre de caminos rurales a lo largo de esa vía de cuota, como medida fundamental que frene a células criminales que los están utilizando como vías de ingreso y escape.

La propuesta a este órgano la hizo la representación estatal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en el marco de la más reciente sesión plenaria, donde se expuso la necesidad de que el concesionario se sume a las tareas de prevención en esta vía, donde familias aguascalentenses han resultado afectadas en su seguridad y patrimonio, por delincuentes al acecho.

El planteamiento se presentó como una acción que pondría un alto a quienes se han adueñado de esos caminos para cometer fechorías y que acompañaría la labor preventiva que ahora mismo promueve el Gobierno del Estado ante la Federación para el blindaje carretero en los alrededores de Aguascalientes.

Se destacó que el ingreso y salida de la autopista, al menos en teoría, sólo debe ser a la altura de las casetas, por lo que deben acotarse vías alternas de acceso.

En torno al tema, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, confirmó a El Heraldo la denuncia de un nuevo hecho delictivo en contra de una familia de la localidad, asaltada con violencia hace una semana, tras cruzar la caseta de San Francisco del Rincón e ingresar a territorio de Jalisco.

Los hechos, indicó, tuvieron lugar a plena luz del día por parte de una célula que despojó del vehículo y sus pertenencias a una familia, dejándola a pie en la carretera.

Explicó que al ser fuera del territorio estatal, la FGE recibió la denuncia y la remitió a la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin embargo coadyuvará en lo que resulte necesario, pues los afectados son aguascalentenses en tránsito por la orilla de dos entidades vecinas, un tramo que sin duda exige más vigilancia.

“AGRADECEMOS ESTAR VIVOS”.- Víctimas de la delincuencia, tres integrantes de una familia, incluido un menor de 7 años de edad, fueron asaltados por tres pistoleros la tarde del lunes 31 de octubre “pasando la caseta de León”.

En su testimonio, compartido con El Heraldo, la joven esposa relató que tras un fin de semana de alegría en un evento escolar de su pequeño, experimentó con su marido y su hijo “el peor susto de nuestras vidas”.

“Eran las 4:50 de la tarde cuando nos asaltaron 3 personas con pistola en mano y nos robaron la camioneta y nuestra paz”.

“Comparto esto no para hacerme la víctima, sino para que vean que pasan cosas. No es posible que no estemos seguros en ningún lado, no se vale que mi hijo de 7 años haya tenido que pasar por esta situación. No es justo que con la mano en la cintura unos desgraciados te quiten tu tranquilidad para siempre”, expresó.

Tras interponen la denuncia ante la FGE, expuso que da gracias a Dios de estar bien y que el lamentable incidente “sólo quedó en cosas materiales. Cuídense y eviten viajar en carretera a cualquier hora del día, claro está que no respetan ni hora, ni día, ni tramos, ni nada”.