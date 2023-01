Comienzan a darse casos de consumo de fentanilo combinado con otras sustancias en Aguascalientes, lo que genera graves problemas de salud a los consumidores, así lo estableció Rocío Guzmán Ramírez, directora de la Clínica Oasis Esperanza.

En conferencia de prensa comentó que en el estado ya comienza a haber casos de consumo de dicha sustancia, aunque lo más común en la actualidad es la adicción al “cristal”, que también es una droga muy fuerte, sin embargo los adictos combinan el fentanilo, que hace que sea más adictivo, lo que les provoca importantes problemas en su salud.

Detalló que en el caso del “cristal”, los chicos que acuden a dicha clínica de rehabilitación, llegan con falta de apetito, no duermen, además de que les ataca al sistema óseo, hay falta de sueño y de comida, lo que provoca que haya personas con muy bajo peso, anemia, alucinaciones, disociaciones de la personalidad y una agresividad tremenda. “Hay casos donde ya no hay remedio porque hay un daño orgánico grave y por más que se desintoxican, ya hay una secuela muy severa, por eso cuando veamos los primeros indicios no hay que esperar”.

Al dar a conocer la realización de una conferencia titulada “Más allá de las adicciones” a cargo de Hanns Myhulots, un misionero francés integrante de la Fundación “Unos más para Jesús”, que tendrá lugar en el Museo Descubre el próximo viernes 20 de enero a la 1 de la tarde, la especialista comentó que las adicciones afectan a todos y en todas las áreas, no solamente en el consumo de sustancias, sino que hay otras problemáticas sociales que se desencadenan.

Por lo que llamó a la población a estar muy alertas, dado que hay comorbilidades con trastornos de personalidad y emocionales que afectan a chicos y grandes, además de problemas de violencia familiar, de género, delincuencia menor y más grave como asesinatos, ya que las drogas que se están consumiendo cada vez son más tóxicas y adictivas. “Ahorita se menciona mucho el ‘cristal’, el fentanilo y la piedra, que son drogas, las cuales realmente causan mucho daño a la sociedad en general y a todas las familias”.