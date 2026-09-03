Con una red de 120 inmuebles bajo su resguardo, el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) enfrenta la presente temporada de lluvias con un saldo favorable en su infraestructura histórica y artística, tras las intervenciones de mantenimiento urgente realizadas durante el último año.

Alejandro Vázquez Zúñiga, director general de la dependencia, confirmó que los recintos de la entidad se encuentran bajo control ante las precipitaciones. Detalló que, a diferencia del periodo anterior -cuando las lluvias tomaron por sorpresa a edificios que acumulaban años sin mantenimiento-, actualmente la mayoría de los espacios responde de manera adecuada.

Entre los inmuebles que requirieron mayor atención destacan el Museo de Arte Contemporáneo No. 8 (MAC 8), el Museo José Guadalupe Posada, el Museo de Aguascalientes, el Centro de Artes Visuales, el Teatro Aguascalientes y la Biblioteca Torres Bodet, además de la Biblioteca Bicentenario y diversas casas de cultura municipales.

Sin embargo, la Casa de las Artesanías permanece cerrada al público. El titular del ICA precisó que el recinto continúa en proceso de apuntalamiento debido a fallas en una bóveda antigua que presentó problemas estructurales no previstos.

Respecto al monto de la inversión, la Secretaría de Obras Públicas del Estado administra los trabajos de rehabilitación, para los cuales se destinó una partida estimada en cerca de 3 millones de pesos.

Vázquez Zúñiga señaló que el principal reto financiero radica en sostener el mantenimiento de la infraestructura con presupuestos ordinarios, sin descuidar la agenda cultural. En ese sentido, las autoridades generan economías internas para equilibrar los recursos destinados a la oferta artística y a la atención del deterioro natural de los edificios históricos de Aguascalientes.