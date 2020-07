Alerta el Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes de la presencia del dengue en el estado, cuyos síntomas son parecidos a los del COVID-19, por lo que llamó a la población a llevar a cabo medidas de autocuidado que ayuden a evitar la transmisión y la multiplicación del mosquito que propaga dicha enfermedad, así lo dio a conocer su presidente, Roberto Velasco Hirschberg.

En conferencia de prensa, el representante de los médicos cirujanos en el estado reconoció que hay dengue en Aguascalientes, situación que no se había visto desde 1983 en que llegó a esta entidad y cuyos casos se dieron desde octubre del año pasado. “En Aguascalientes, no había y yo me asusté porque entre octubre y noviembre del año pasado vi por lo menos 4 o 5 casos seguidos, cuando se supone que esta enfermedad es de las zonas tropicales y hay dengue aquí”.

Velasco Hirschberg comentó que el dengue lo transmite un mosco y la población debe evitarlo, mediante la colocación de tela de alambre en las ventanas y puertas, hacer una fumigación a conciencia, no tener depósitos de agua en patios ni azoteas, además de que esta enfermedad es muy fuerte, toda vez que los síntomas son parecidos a los del COVID-19, donde se presenta fiebre alta, dolores articulares y musculares, así como el ataque al sistema sanguíneo y puede pegarle a cualquier órgano del cuerpo hasta matar a una persona.

Por lo anterior, dijo que sería importante reforzar las acciones de desinfección en la ciudad y en el estado para evitarlo, tal y como se hacía antes, lo que ayudó incluso a acabar con el paludismo, aunado a las medidas de autocuidado mediante la utilización de repelentes en el cuerpo, la eliminación de aguas residuales y estancadas, el lavado de las azoteas para evitar la multiplicación del mosco y de sus larvas. “Son medidas que la gente debe de adoptar de forma individual para evitar la propagación del dengue e impedir que se compliquen las cosas ante la pandemia del COVID-19”.

