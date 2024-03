Pugna la industria de la tortilla por alcanzar la denominación de este alimento como un producto auténtico, de acuerdo a sus características de elaboración y valor nutricional.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Alfonso Anaya Castro, advirtió que el mercado de la tortilla registra variaciones durante los últimos 20 años, en los que la forma de producirla genera diversas calidades que ponen en entredicho la aportación nutricional de acuerdo a los ingredientes con los que se realiza.

En Aguascalientes se ha mantenido su elaboración con una mayor proporción de maíz sobre las harinas, aunque esto debería conocerse de manera detallada por los consumidores, subrayó.

Señaló que se continúa en la actualización de la Norma Oficial Mexicana 187 para la elaboración de tortillas, a casi 20 años de no registrar cambios, cuando estos deben realizarse por lo menos cada cinco años.

Anaya Castro detalló que esta normatividad se analiza en conjunto con la Secretaría de Economía, en la que los industriales han participado para fortalecer su regulación en los ámbitos de negocios de elaboración de tortillas y un mercado incipiente de la venta de tortillas frías en negocios como tiendas de abarrotes.

Indicó que existe una problemática que debe resolverse para que haya reglas claras en la comercialización de tortillas que ponen a las tortillerías en franca desventaja, en las que deben participar la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia.

“Hay que hacerle ver a la autoridad y al público en general que hay una enorme diferencia entre la tortilla que se elabora con harina y la que se hace con maíz; eso no está planteado en la norma”, enfatizó.

Manifestó que la población tiene derecho a saber qué tipo de tortillas come y que estas sean nutritivas dentro de la dieta donde este alimento es fundamental para el país.