Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a simpatizantes y militantes impulsar la consulta sobre la «ratificación» del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la confusión que existe sobre el ejercicio.

«Su servidor está haciendo un recorrido por los 300 distritos federales de nuestro País y me he encontrado una gran desinformación, la gente no sabe que va a ocurrir este proceso y también le genera mucha confusión el porqué estamos promoviendo la revocación de mandato si nosotros queremos que siga el Gobierno del Presidente», dijo en un mensaje a inicio del Consejo Nacional de Morena.

El líder recomendó a los consejeros informar que el actual Gobierno impulsa una «auténtica democracia» y que la reforma a la Constitución para incluir la revocación fue impulsada por López Obrador y que él mismo pidió ser el primero para dejar el antecedente.

«Informen a la gente lo que está pasando, que se registren auxiliares para que puedan ejercer su derecho y los auxiliares podrán levantar las firmas. Lo que tenemos que conseguir es el 3 por ciento del padrón, cerrado en 3 millones de firmas del 1 de noviembre al 15 de diciembre», indicó en reunión por videoconferencia.

«Ayúdenos en esa tarea. Hay que organizar a la gente, es nuestra principal responsabilidad, debe ser nuestra prioridad, no hay ninguna tarea más importante de nuestro partido, de nuestro movimiento, que promover el derecho ciudadano a ejercer la ratificación del mandato en marzo del próximo año, que nos debe mover sin pretextos, sin divisiones, sin conflictos».

El encuentro virtual de los consejeros de Morena inició esta mañana para discutir el plan del partido hacia la consulta de la revocación de mandato y de impulso a la reforma eléctrica.

La presidenta del Consejo, Bertha Luján, reprochó a algunos integrantes que transmitieran el evento en Facebook, por lo que tras una votación fueron sacados de éste.