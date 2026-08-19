Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, aseguró que el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, es un socio de confianza.

Al presentarlo durante su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se realiza en Argentina, Cole destacó la trayectoria del funcionario mexicano.

«(Es) un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos. El Secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas al servicio público para proteger a la población de México», indicó.

Cole dijo que Harfuch comprende las amenazas de las organizaciones transnacionales que trafican drogas, corrompen las instituciones y destruyen familias.

«Enfrentarlas requiere inteligencia sólida, investigaciones agresivas, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final. Él conoce la importancia de perseguir a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes desde la cúpula hasta la base», afirmó.

Cole recordó que Harfuch fue víctima de un atentado en 2020, cuando era Secretario de Seguridad en la CDMX y no ha renunciado a su labor policial.

«Regresó al servicio y enfrenta estas amenazas de frente. Omar, secretario Harfuch, amigo, gracias por su liderazgo, su amistad y su colaboración», enfatizó.