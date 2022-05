Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En México no existen los fraudes electorales, pero sí conductas fraudulentas de quienes han pedido consultas populares o revocación de mandato.

Así respondió el presidente del INE, Lorenzo Córdova, al argumento del Mandatario Andrés Manuel López Obrador y Morena de que la iniciativa de reforma eliminaría los fraudes electorales.

«En México, los fraudes no ocurren ya hace un rato, más que en el imaginario de algunos, o en la narrativa de los malos perdedores», sostuvo.

Subrayó que quien ahora habla de fraude es porque nunca va aceptar que perdió.

«Los muertos ya no votan, sí votaban, pero ya no desde hace 30 años, gracias al listado nominal que el INE ha venido construyendo bajo la vigilancia de partidos, ciudadanos, instancias académicas», dijo.

«Los muertos no votan, pero siguen firmando documentos de iniciativas de participación ciudadana, eso quiere decir que aunque no hay fraudes, hay conductas fraudulentas, pero las conductas fraudulentas no se reparan o no se solucionan con cambios a la ley».

Esto en referencia a las firmas de muertos y demás anomalías que se detectaron en las listas presentadas por morenistas para solicitar la consulta popular contra ex Presidentes y la revocación de mandato.

Al participar en un foro organizado por el ITAM, Córdova insistió en que una reforma electoral debe ser reflexionada por muchas cabezas, no hecha con «mucho hígado».

En tanto, los ex consejeros Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés coincidieron en que México no necesita una reforma que cambie lo que funciona, sino que mejore la legislación actual.

«El cuidado y defensa del Instituto Nacional Electoral es un asunto límite, por lo que modificar su naturaleza es cruzar una línea roja de la cual puede ya no haber retorno», advirtió Ugalde.

Valdés consideró que una reforma racional podría ser para reducir costos y hacer más eficiente la administración y la justicia electoral, pero no como plantea López Obrador, pues puede provocar que la autoridad electoral no pueda operar.

