Advierte el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, que no cederá a la petición de los regidores para el otorgamiento de 200 mil pesos de apoyo para gestión social con motivo de la Navidad y los invitó nuevamente a sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo razonable en un marco de respeto.

El primer edil calificó como un complot la acción de los regidores para conseguir un objetivo particular, por lo que advirtió que la sesión extraordinaria del pasado 6 de diciembre no vale, está viciada y tiene inconsistencias porque no dicen de dónde van a sacar el dinero.

Recordó que esto se suscitó cuando presentó la Cuenta Pública y vieron que le fue bien al Municipio, ya que habían cobrado de más a lo presupuestado y dijeron que se lo iban a repartir.

Afirmó que los regidores buscan dar apoyos a la ciudadanía a título personal y si bien los 10 mil pesos mensuales consideran que son insuficientes, se puede platicar y, en su caso, analizar otros 10 mil como especial para Navidad.

Denunció que esto no es lo grave, sino que los regidores se quieren repartir mucho más que 200 mil pesos, “por eso no he querido sesionar, para que no se repartan en el presupuesto 2022 más de 30 millones de pesos entre ellos bajo conceptos de ayuda, gestión de personal, gasolina, viáticos.

Enfatizó que va a cumplir la ley y si aún así, ellos también se incrementan los 11 asesores que quieren en el presupuesto de egresos, que tienen el derecho de aprobarlo, lo acatará, pero de hacerlo así, tendrá que recortar a personal de la Presidencia de las distintas áreas operativas, lo que perjudicará directamente a la ciudadanía.

Respecto a la acusación de violencia de género, Arámbula López dijo que no ha habido tal. Sobre los 191 presuntos aviadores, explicó que se trata de personas que no están en bases y trabajan por honorarios asimilados a salarios, por lo que no están en la misma nómina.

Además, acerca de que la Secretaría de Administración tiene más presupuesto que Seguridad Pública, dijo que es porque aglutina a todos los asimilados a salarios, pensionados, pago del ISSSSPEA y del IMSS para poder auditarse; por eso tiene asignados 112 millones de pesos.

Enfatizó que no cederá a la petición de los regidores a pesar de haber sido amenazado por éstos, de que lo van a demandar ante los tribunales.

Finalmente, advirtió que de no avanzar en el diálogo, no convocará a sesión de Cabildo para la aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año y se irá con el Presupuesto aprobado para el 2021, por lo que no habría el aumento del 6% para los trabajadores municipales que está propuesto y prácticamente sería el mismo gasto que se tuvo durante este año. “Si hay condiciones de diálogo, citaré a sesión de cabildo, si no, entonces la sesión está citada hasta el primer lunes de enero”.

