Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en conversación telefónica, el Presidente electo Joe Biden le dijo que iba a buscar “un trato de iguales”.

“Yo le reconocí la expresión, porque no implica subordinación, implica apego a nuestros principios contemplados en el artículo 89 de la constitución, de no intervención, autodeterminación y cooperación para el desarrollo. Entonces no hay ningún problema porque se va respetar nuestra soberanía como nosotros vamos a esperar la soberanía del Gobierno de EU y de los otros Gobiernos y naciones del mundo”.

El Presidente de México resaltó que hay buena relación con el Gobierno de Donald Trump y que esa política continuará en la Administración de Joe Biden.

“Con el Gobierno actual hemos tenido muy buenas relaciones, no hemos tenido prácticamente ningún conflicto, solo aquel de los aranceles, pero se resolvió en buenos términos y hemos llevado una muy buena relación con el Gobierno actual del Presidente Donald Trump y es lo mismo que estamos esperando y no va a haber ningún conflicto con el Gobierno de Biden”.

“Fue muy amistoso, el interés para los dos países, en el caso nuestro nos importa mucho la situación de nuestros paisanos y considera que va a ser muy buena la relación para nosotros y no vamos a tener ningún problema”, dijo AMLO en conferencia matutina.

No hay nada qué temer, dijo el Mandatario federal, son muy buenas las relaciones que se tienen con el Gobierno de EU, con el actual Gobierno de EU y no hay nada que indique, no hay ningún presagio de malas relaciones con el Gobierno que va encabezar el Presidente Biden.

Joe Biden tiene claridad en que se debe apoyar a países de Centroamérica y a México, principalmente a estados del sur, sureste del País, dijo el Mandatario federal, para que haya desarrollo y atender la migración con opciones como oportunidades empleo y bienestar para que la gente no abandone sus pueblos.

“Que no abandonen sus familias. Él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad, no por gusto, de modo que lo que tiene que hacerse es ir a las causas y promover el desarrollo del sur y eso es lo que hemos venido planteando y estamos haciendo. Quedamos en que se va a reforzar esa política”, agregó.

Cuestionado sobre si fue convocado a la toma de posesión del Presidente electo de Estados Unidos, el Mandatario López Obrador dijo que no hablaron sobre el tema y que fue una plática de aproximadamente 20 minutos.