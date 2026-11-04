La regidora Martha Márquez Alvarado llamó a la población de Aguascalientes a aprovechar la línea municipal de atención psicológica gratuita, disponible las 24 horas, al señalar que este servicio permanece poco utilizado, pese a ofrecer acompañamiento profesional a personas que enfrentan ansiedad, tristeza, conflictos familiares o situaciones de violencia.

La integrante de la Comisión de Salud del Ayuntamiento informó que los ciudadanos pueden solicitar orientación a través de los teléfonos 449 910 10 97 y 449 910 10 99, donde profesionales de la psicología brindan atención sin costo. Reconoció que la vergüenza de hablar con desconocidos puede representar un obstáculo para buscar ayuda, por lo que consideró necesario difundir este servicio.

Márquez Alvarado señaló que la violencia intrafamiliar constituye uno de los principales factores que afectan la salud mental, particularmente entre mujeres y menores de edad. Advirtió que sus consecuencias pueden manifestarse durante la adolescencia mediante conductas antisociales o consumo de sustancias.

Asimismo, pidió a las mujeres prestar atención a su bienestar emocional, pues las responsabilidades laborales, domésticas y familiares suelen llevarlas a descuidarlo. Subrayó que problemas aparentemente relacionados con el estrés, las relaciones de pareja o las dificultades familiares pueden requerir atención psicológica profesional para evitar mayores afectaciones.