Cerca de 70 mil personas en Aguascalientes no cuentan con el domicilio actualizado en su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría dificultar la ubicación de su casilla en las votaciones del 2 de junio, advirtió la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Irma Patricia Muñoz de León.

Explicó que, aunque su registro está vigente, no está actualizado, debido a un reeseccionamiento en los tres distritos federales. Esta cifra representa un 4.5% de las personas que estarían en condiciones de votar en la entidad.

Estas personas podrían tener una sección indicada en su credencial del INE, pero con el reeseccionamiento podrían generarse confusiones al buscar su casilla, sin advertir que ya están registradas en otra sección creada en los últimos años.

La dirigente empresarial afirmó que las autoridades electorales del INE realizaron acciones de información sobre estos ajustes en las zonas donde se efectuaron cambios de sección, como actividades de volanteo e incluso notificaciones a domicilios.

Sin embargo, subrayó la importancia de que las personas consulten la sección a la que pertenecen para ubicar de manera más sencilla la casilla donde les corresponde votar, a través del sitio oficial del INE.

Detalló que la ciudadanía puede acceder directamente a la liga ubicatucasilla.ine.mx para conocer el centro de votación que les corresponde y no tener que recorrer varios puntos para ubicar el sitio donde les corresponde votar.

Los ajustes de reeseccionamiento se efectuaron desde el año 2021 hasta el 2023, eliminándose secciones y creándose nuevas, como parte del marco geográfico electoral.