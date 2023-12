Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De 254 playas monitoreadas previo al periodo vacacional de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que seis se encuentran contaminadas y no son aptas para uso recreativo, aunque de la revisión fueron excluidas las de Acapulco, que históricamente reportan altos niveles de suciedad.

En un comunicado, el organismo indicó que de las playas muestreadas, 98 por cierto son aptas para uso humano, es decir, 248 se encuentran por debajo de los parámetros.

Las playas que durante este último periodo vacacional fueron reprobadas y rebasaron los límites máximos de 200 enterococos en 100 mililitros de agua, de conformidad con los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentran en los estados de Baja California, Chiapas, Sinaloa y Tabasco.

Se clasificaron como no aptas para uso humano las playas de Rosarito y Rosarito I, así como la playa Tijuana, en Baja California; playas Linda y Escolleras en Tapachula, Chiapas, playa Olas Altas en Mazatlán, Sinaloa, y playa El Bosque en Centla, Tabasco.

«Cofepris coordina con las cuatro entidades señaladas la implementación de acciones inmediatas de saneamiento para alcanzar, en lo inmediato, condiciones óptimas en las seis playas citadas y prevenir riesgos a la salud a turistas nacionales y extranjeros», señaló la dependencia.

No obstante, la Comisión acotó que debido a las recientes afectaciones causadas por el huracán «Otis», 27 playas de Guerrero no pudieron ser muestreadas, por lo que se desconocen las condiciones de calidad del agua en las que se encuentran.

Asimismo, agregó, en seis playas de Veracruz tampoco fue posible realizar el muestreo debido a las condiciones meteorológicas.

En el pasado reporte de la Cofepris, previo al periodo vacacional de verano, el organismo detectó altos niveles de contaminación en las playas de Caletilla, Hornos y Tacopanocha, en Acapulco, mientras que en Zihuatanejo, la Playa Principal también fue reprobada.

En esa ocasión, el Gobierno de Acapulco, de la morenista Abelina López, rechazó el muestreo, e indicó, según sus estudios, que Caleta reportaba sólo 16 unidades de enterococos; Hornos, 29, y la playa Tlacopanocha, 20.

POCO A POCO

La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que Acapulco tiene disponibles 2 mil 890 habitaciones en 91 hoteles para recibir a los turistas en este periodo vacacional de diciembre.

Pese a los daños que dejó el huracán «Otis» la dependencia detalló que en la zona tradicional hay disponibles 42 hoteles; en la zona dorada, 38; en la diamante, seis, y en Pie de la Cuesta, cinco.

Reportó además que la zona diamante tuvo este fin de semana una ocupación del 46 por ciento, mientras que la dorada alcanzó un 42 por ciento.