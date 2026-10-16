Con una asignación presupuestal de 3 mil millones de pesos, monto que duplica lo ejercido en periodos anteriores, la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SOP) ejecuta un paquete de 400 obras públicas, cuya entrega final está programada para marzo de 2027, en concordancia con el cierre del ejercicio fiscal.

De acuerdo con lo informado por el titular de la SOP, Enrique Peralta Plancarte, los recursos se obtuvieron mediante gestiones de la Secretaría de Planeación. El programa contempla intervenciones en materia de conservación de carreteras, vialidades urbanas, parques públicos, infraestructura de salud, espacios culturales y seguridad en centros penitenciarios.

Respecto a los plazos de ejecución, el funcionario precisó que una parte de los trabajos concluyó en septiembre pasado, otra etapa finalizará en diciembre de este año y los últimos proyectos se entregarán entre marzo y abril de 2027, periodo que coincide con la recepción de los recursos financieros correspondientes al año en curso.

A la par de la ejecución de las obras en curso, el Estado cuenta con un banco de proyectos ejecutivos por un monto de 6 mil millones de pesos. Dichos expedientes abarcan propuestas para nuevas vialidades, carreteras, ampliaciones y trabajos de conservación, diseñados para ejecutarse en caso de recibir recursos adicionales.

Además, señaló que la SOP mantiene la supervisión del proyecto del Cuarto Anillo, también denominado Libramiento Oriente de Aguascalientes, obra ejecutada bajo un esquema de concesión que contempla una extensión total de 44 kilómetros, divididos en dos etapas: sur y norte. El trazado conectará la carretera federal 45 Sur con la 45 Norte, pasando por la carretera 70 Oriente.

Finalmente, comentó que el cronograma prevé la conclusión del primer tramo, comprendido entre la carretera 70 Oriente y la 45 Sur, para septiembre u octubre de 2027, mientras que la segunda etapa está programada para febrero de 2028.