Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En una primera revisión a las tesis de derecho, autoridades de la UNAM encontraron otras cuatro con similitudes a la de la Ministra Yazmín Esquivel, involucrada en la polémica de plagio.

La funcionaria que aspiraba a la presidencia de la Corte, ha sido señalada por plagiar la tesis a Édgar Ulises Báez Gutiérrez, ex alumno de derecho graduado un año antes.

En entrevista con Grupo REFORMA, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, indicó que en las dos primeras tesis que entraron en la polémica de plagio fueron asesoradas por Martha Rodríguez Ortiz y la académica también está relacionada en los otros cuatro trabajos similares.

«Hasta la fecha ¿eh?, hasta el momento, porque acuérdese usted que nosotros teníamos suspendidas las actividades por el cumplimiento de los contratos colectivos y empezamos a trabajar ayer, entonces apenas estamos echando andar la maquinaria», indicó Contreras Bustamante.

La situación de la académica Rodríguez Ortiz en la UNAM será definida el próximo lunes por consejeros universitarios.

«Hay elementos que nos hacen presumir que no actuó con la integridad académica debida. Fue directora de tesis, de estas 2 que se han estado comentando. Hasta lo que llevamos hay otros cuatro exámenes con las mismas tesis y de lo que hemos visto no solamente fue directora de tesis, sino actúa como sinodal, o sea, está presente en el examen», expuso.

«Entonces, eso se nos hace a nosotros increíble, que no hay una integridad académica y no está correspondiendo a la confianza que le da la universidad», agregó.

El directivo especificó que las tesis con semejanzas o coincidencias pertenecen a ex alumnos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, campus en donde la académica se ha desempeñado.

Destacó que en los 7 años en los que ha fungido como director de la Facultad de Derecho no había sabido de un caso similar al que se analizará la semana entrante.

Advirtió que de hallarse culpable, la académica podría perder hasta su derecho a dar clases en la institución, pese a contar con una definitividad.