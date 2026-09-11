Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL: El nuevo límite a deducciones que pretende imponer la 4T podría hasta triplicar la tasa efectiva del ISR que paguen empresas con malos resultados en un ejercicio fiscal, revelan análisis realizados por fiscalistas.

Para ilustrar el caso, los especialistas simularon un par de escenarios de una compañía que tuvo ingresos anuales por 100 millones de pesos y que, por cualquier razón, no tuvo buenos resultados.

En el primer ejercicio, la empresa tiene deducciones equivalentes al 98% de sus ingresos, explicó Juan Antonio Ortiz Cantú, socio del despacho legal y contable Norte Fiscal & Legal.

Bajo la reglamentación actual, pagaría ISR sobre 2 millones de pesos, lo que resultaría (con una tasa del 30%) en un impuesto de 600 mil pesos.

Pero bajo las nuevas reglas las cosas cambian: ahora el fisco ya no permitiría tener un mal año.

La nueva base gravable mínima de la empresa es de 3.33 millones de pesos, por lo que ahora tendría que pagar 999 mil pesos de ISR.

¡Un alza del 67%!

«Con las reglas propuestas, la tasa efectiva del ISR que pagaría esta empresa sería del 50% en lugar del 30%», indicó Gustavo Leal Cueva, presidente de la firma consultora Fiscalia.

Por supuesto, puede haber un peor escenario.

Consideremos a una compañía que, por mala estrategia o mala suerte, tenga un año terrible: sus deducciones fueron del 99% de sus ventas.

Bajo las reglas actuales pagaría 300 mil pesos de ISR, pero con la nueva propuesta ahora deberá pagar 999 mil pesos.

«Pasa de tener un mal año con 700 mil pesos de utilidad a uno terrible, con apenas mil pesos de utilidad», señaló el especialista.

La tragedia desde otra perspectiva: su tasa efectiva de ISR pasa del 30% al 100%, ¡se multiplica por 3.33!

Según la propuesta, las pérdidas fiscales que estas nuevas reglas generen se podrán deducir en los siguientes 20 años, en vez de los 10 años actuales, pero los especialistas critican ese supuesto beneficio, pues en lo operativo es costoso archivar documentación por tanto tiempo.

«Existen empresas con altos niveles de actividad, pero con muy bajos márgenes, mismas que no podrían nunca deducir estas pérdidas fiscales», advirtió Ortiz Cantú.

Finalmente, los expertos critican la propuesta de Hacienda porque de alguna forma abdica la responsabilidad final del SAT: fiscalizar.

«Las autoridades han armado un gran arsenal de fiscalización en los últimos años. Si hay trampas, que fiscalicen, pero que no castiguen automáticamente a las empresas. Esta propuesta es tratar como culpables a todos. Sin duda que afectará en el largo plazo a los niveles de inversión», finalizó Leal Cueva.