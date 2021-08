Jornada Blanca reportaron los notarios públicos del Estado, quienes estuvieron al pendiente de lo acontecido durante la Consulta Popular convocada por el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno Federal. El presidente del Colegio de Notarios Públicos de Aguascalientes, Xavier González Fisher, indicó que abrieron sus notarías desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y durante ese horario no hubo ninguna llamada ni incidente en el que tuvieran que intervenir. “Fue una jornada absolutamente tranquila y totalmente blanca. No fuimos requeridos de los 54 notarios en funciones, porque hubo 10 que estaban de vacaciones, nadie fue requerido para prestar algún servicio”.

González Fisher resaltó que nuevamente se puso de manifiesto el gran civismo de la población de Aguascalientes en los actos relacionados con la democracia. “En general la gente de Aguascalientes no causa problemas de tipo político, tampoco en la elección de junio pasado hubo intervención de los notarios con ese motivo, se nota un gran comportamiento cívico de la población que participa”.