El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, hizo un llamado a la sociedad a asumir un rol de administradores y custodios -y no de propietarios absolutos- de la vida, la familia y el medio ambiente, al encabezar la Jornada por el Cuidado Integral de la Creación y la conmemoración del 800 aniversario luctuoso de San Francisco de Asís.

Durante la misa dominical en la Catedral Basílica, el jerarca diocesano advirtió que la violencia, la explotación, la corrupción y el deterioro ecológico derivan de una misma lógica de apropiación y abuso. Señaló que el avance tecnológico y económico no justifica la contaminación de ríos, bosques y suelos, ni que los sectores más vulnerables sean los principales afectados por la destrucción irresponsable de la naturaleza.

Frente a este escenario, Espinoza Jiménez planteó a la comunidad local tres compromisos concretos: cuidar la vida personal mediante la reconciliación y la paz; fortalecer el seno familiar como espacio de diálogo, valores y respeto; y asumir la responsabilidad compartida sobre la casa común mediante el ahorro de agua, la reducción de contaminantes y el manejo adecuado de residuos.

En el plano institucional, el prelado destacó que la Diócesis colabora, a través de la Pastoral Laudato Si’, con organizaciones civiles, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) del Estado y dependencias municipales en acciones de reforestación, reciclaje y protección animal.

Como parte del acto de sensibilización, se permitió el acceso de algunas mascotas al templo y, al término de la celebración, se realizó en el atrio la bendición de los animales y la entrega de plantas a los asistentes. En ese marco, el obispo convocó a la población de Aguascalientes a frenar la polarización y trabajar por la unidad social.